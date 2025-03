Wie sicher ist Europa? Aktuelle Einblicke in die deutsche und europäische Verteidigungspolitik

Europa steht heute vor großen sicherheitspolitischen Herausforderungen. Angesichts vielfältiger Krisen, geopolitischer Spannungen und sicherheitspolitischer Unwägbarkeiten stellen sich drängende Fragen: Wie sicher ist Europa? Welche Maßnahmen sind notwendig, um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands zu verbessern? Wie gestaltet sich die europäische Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen? Welche Rolle hat dabei Deutschland – in der Europäischen Union (EU) und in der NATO?

Hochkarätige Expertinnen und Experten, darunter General Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr, sowie prominente Politiker und Vertreter der EU, diskutieren über die sicherheitspolitischen Herausforderungen und Lösungsansätze, die Europa in den kommenden Jahren prägen werden.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, jedoch wird um eine Anmeldung über den EUROPoint Ostalb gebeten, da die Plätze begrenzt sind.