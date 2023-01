Info-Nachmittag in den Kinderkrippen

In unseren verschiedenen Kinderkrippen betreuen wir Kinder zwischen 1 und 3 Jahren.An zwei Terminen jährlich, im Februar und Oktober, jeweils am 1. Freitag des Monats, geben wir interessierten Eltern die Gelegenheit, einen Blick in die Räume der Gerlinger Kinderkrippen zu werfen und allgemeine Informationen durch das Personal zu erhalten.

Sie sind herzlich eingeladen!

Einen Überblick der einzelnen Angebote, das Antragsverfahren und Informationen zu den Gebühren finden Sie in der Rubrik Kinderbetreuung.

Für Ihre weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an das Amt für Jugend, Familie und Senioren im Rathaus, Diana Fänger, Telefon 07156/205-7006, E-Mail d.faenger@gerlingen.de.