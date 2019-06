Wie sind Champions

Diese turbulente Außenseiterkomödie war in ihrem Heimatland Spanien mit über 3 Millionen Besuchern ein Überraschungshit. Sie erzählt auf herzerfrischende Weise die Geschichte eines cholerischen Basketballtrainers, der eine Mannschaft mit geistig Behinderten trainieren soll und dabei auch zu sich selbst findet.

Marco hatte schon mal bessere Tage. Erst bekommt er einen Strafzettel fürs Falschparken, dann prügelt er sich als Co-Trainer seiner Basketball-Mannschaft mit seinem Boss und zu guter Letzt wird er mit Alkohol am Steuer erwischt. Die Strafe: Sozialstunden in einer Einrichtung für geistig behinderte Menschen. Seine Aufgabe: die jungen Männer trainieren und ihnen das Gefühl geben, eine richtige Mannschaft zu sein. Keine Chance, sagt Marco. Denn nicht einer von den Jungs kann gut spielen. Und Marco hat absolut keine Lust, es ihnen beizubringen. Kein Wunder, sagt seine Frau, denn vor Anstrengungen läufst du ja immer weg. Auch ein Grund, warum die Beiden gerade getrennt leben. Marco merkt, wenn er nicht in den Knast und seine Ehe retten will, dann muss er wohl oder übel in den sauren Apfel beißen.