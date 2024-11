Wie sinnvoll sind Roboter in der Pflege?

Sind Roboter ein möglicher Ausweg aus dem Pflegenotstand? Kann Künstliche Intelligenz die angespannte Personalsituation in der Pflege verbessern und Arbeitskräfte bei bestimmten Aufgaben spürbar entlasten?

Was ist hilfreich, was ethisch vertretbar, wo gibt es Grenzen? In einem Pilotprojekt setzt der Arbeiter-Samariter-Bund einen Pflegeroboter ein. Über erste Erfahrungen, weitere Möglichkeiten mit KI und Vorrangaufgaben für menschliches Pflegepersonal wird an diesem Abend mit Fachvertreter/-innen aus dem Pflegebereich der Regionen Heilbronn und Ludwigsburg diskutiert. Der Trend ist klar: Die Zahl der zu Pflegenden wird in naher Zukunft steigen.