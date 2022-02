Wie spreche ich mit der Presse

Wie steht möglichst das in der Zeitung, was ich für meine Institution, meinen Verein oder meine Initiative rüberbringen möchte? In dem 60-minütigen Vortrag mit Workshop-Charakter zeigt die Journalistin Dunja Bernhard, wie kurze Texte (Meldungen) sicher formuliert werden, wie Berichte über Events und Aktionen eine große Chance haben, gedruckt zu werden und was bei Bildern beachtet werden sollte. Auch beim persönlichen Gespräch mit Journalisten gilt es einiges zu beachten, damit nur das im Artikel landet, was der Interviewte preisgeben möchte.

Anmeldung bis 1 Woche Vor Veranstaltung bei info@keb-tuebingen.de

Veranstaltungsort: Kath. Gemeindehaus Mössingen