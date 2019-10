Wie stärke ich das Selbstbewusstsein meines Kindes?

Im IMPULS-Vortrag zeigt das LÖWENSTARK-Team, wie Sie von Anfang an das Potenzial Ihrer Kinder fördern und sie zu selbstbewussten Kindern erziehen. In diesen spannenden 90 Minuten erhalten Sie ein paar praktische „Werkzeuge“ an die Hand, mit denen Sie Ihr Kind zu bewusst „mutigem“ Denken anleiten. Sie erfahren, wie Sie Ihr Kind aktiv unterstützen, sich positiv zu entfalten. Dabei nehmen Sie als Eltern natürlich auch sehr wertvolle Tipps mit, damit Sie Vorbild für Ihr Kind sein können.

Bitte beachten Sie auch den Schnupper-Workshop "'Wecke den Löwen in dir!" für Kinder, Kurs 105004, unter Junge vhs.

In Kooperation mit der Familienbildungsstätte.