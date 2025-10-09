Wie Trump die Weltordnung verändert

Donald Trump hat Anfang 2025 seine 2. Amtszeit als US-Präsident begonnen – mit weitreichenden Konsequenzen für Europa.

Schon in seiner ersten Amtszeit belastete er das transatlantische Verhältnis durch Strafzölle, „America First“-Rhetorik und die Infragestellung gemeinsamer Werte. Nun drohen neue Handelskonflikte, eine Schwächung der NATO und ein Rückzug der USA aus globaler Verantwortung. Für Europa bedeutet das: mehr sicherheitspolitische Eigenverantwortung – gerade im Angesicht des Krieges in der Ukraine. Auch im Nahen Osten, etwa im Umgang mit dem Krieg in Gaza, verfolgt Trump einen konfrontativen Kurs, der internationale Vermittlungsbemühungen erschwert.

Der Vortrag von Michael Link, eines erfahrenen Transatlantikers und ehemaligen Staatsministers im Auswärtigen Amt, bietet fundierte Einblicke in eine Welt im Wandel – und zeigt, worauf sich Europa vorbereiten muss.

Weitere Infos auf www.vhs-heilbronn.de/programm/kw/bereich/kursdetails/kurs/Y101A122/