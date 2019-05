Wie wir wohnen.

Lesung mit Schauspieler*innen des Schauspiel Stuttgart im Rahmen der Ausstellung „Häuser für alle: Wohnungsbau in Mexiko“ in der ifa-Galerie Stuttgart

Ein Slum in Mumbai, ein Dorf in Brandenburg, eine Wohnung in Mexiko-Stadt oder im Stuttgarter Heusteigviertel – die Handlung einer Erzählung ereignet sich immer an einem Ort. In der Literatur ist dieser Raum nicht nur ein Element der Ausstattung, sondern wird selbst zum Motiv. Hier spiegeln sich Milieus, gesellschaftliche Ordnungen und Beziehungen wider. Die literarische Reise folgt den Schauplätzen in Geschichten von Schriftsteller*innen und Autor*innen über Kontinente hinweg. Als Lesung werden diese Orte und die Begegnungen der Protagonist*innen vor Augen gestellt und entfalten sich lebendig.

In Kooperation mit dem ifa - Institut für Auslandsbeziehungen