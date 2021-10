Wie wirklich ist die Wirklichkeit?

Der Beitrag des Nehrener Philosophen Hans Vaihinger zu dieser Frage.

Paul Watzlawicks Bestseller von 1976 >Wie wirklich ist die Wirklichkeit?< hat bisher in Deutschland 20. Auflagen erlebt. Als wichtigen Vorläufer seiner Ideen zitiert er dort Vaihingers >Philosophie des Als Ob.< Dieses 100 Jahre zuvor entstandene Werk wurde in Tübingen konzipiert und in Straßburg als Habilitationsschrift eingereicht. Leider muss diese Erstfas-sung als verloren gelten. Vaihinger versichert aber, dass ihr Text in seiner gleichnamigen Publikation von 1911 vollständig erhalten sei. Sie wurde ebenfalls weltweit ein Bestseller. Als 1933 die Nazis an die Macht kamen, hielten sie Vaihinger für einen Juden. Nachdem sie selbst ermittelt hatten, dass das nicht stimmt, behandelten sie ihn trotzdem als das, was sie „weiße Juden“ nannten mit der Wirkung, dass Vaihinger bis heute v.a. in Deutschland weitgehend totgeschwiegen wird.

Hinweise