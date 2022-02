Wie Worte weiterwirken

Ich wundere mich manchmal, was Worte bewirken können. Da schreibt mir eine Frau aus der Psychiatrie: „Ich wollte mir das Leben nehmen. Und dann fiel mir Ihr Buch 'So wie ich bin – Gespräche mit Gott in die Hände'. Und darin las ich einen Satz, der mich vom Suizid abgehalten hat.“ Kaum zu glauben, dass ein paar Worte einem Menschen das Leben retten können. Worte wirken weiter. Mancher Satz bleibt uns ein Leben lang bei. Das letzte Wort der Mutter auf dem Sterbebett. Ein gutes Wort ist wie Salbe auf eine Wunde. Wie Worte weiter wirken. In diesem Buch schreiben Weggefährten, Freundinnen und Freunde, Inhaftierte, Fans von Petrus, welcher Titel, Text sie inspiriert, anspricht, tröstet oder ihnen Mut macht. Einige erzählen, was ihnen geholfen hat, ihr Schicksal zu meistern und schwere Zeiten zu überstehen. Ihre DANKzettel sind auch DENKzettel. Sie geben zu denken, bedenkenswerte Worte von sehr unterschiedlichen Frauen und Männern in verschiedensten Lebenslagen.

Petrus Ceelen: Wie Worte weiter wirken - Dankzettel - Dignity Press