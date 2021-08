Wieder spielen

Es geht wieder los! Bevor das Theater Heilbronn ab dem 24. September in die neue Spielzeit startet, macht das Ensemble schon zwei Wochen zuvor auf der Bühne im Deutschhof Station und stellt vorab Themen und Stücke des Spielplans vor. Von kulinarischen Songs aus der 68er Revue »Born to Be Wild?« bis zu kleinen Kostproben aus Inszenierungen aller drei Spielstätten haben die Dramaturgie und Nicole Buhr, die neue Leiterin des Jungen Theaters, ein mitreißendes Menü zusammen gestellt.