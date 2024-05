Wiederaufnahmepremiere: Wie im Himmel

Der bekannte und preisgekrönte schwedische Film war als Musical im letzten Jahr ein großer Erfolg mit zumeist ausverkauften Vorstellungen.

Daniel Daréus, international gefeierter Dirigent, bricht nach einem lebensbedrohlichen Herzanfall seine Karriere ab.

Die erzwungene Pause will er nutzen, um sich über den Sinn seines Lebens klar zu werden. Er kehrt in das Dorf seiner Kindheit zurück, in dem er wegen seiner musikalischen Begabung einst überaus brutal behandelt wurde, übernimmt dort (erst widerstrebend) die Leitung des Kirchenchores und formt durch seine charismatische, aber äußerst unkonventionelle Art aus diesem eine Gruppe von Menschen, die im eigenen Klang Erfüllung findet. Jedem Einzelnen gelingt eine Wandlung zu mehr Selbständigkeit und Freiheit und Daniel erlebt in der Arbeit mit dem Laienchor erneut die Bedeutung, die die Musik einst für ihn hatte und: findet seine große Liebe.

Musikalische Leitung: Heiko Lippmann

Regie: Christian Doll

Bühne: Anne Brüssel

Kostüme: Kati Kolb