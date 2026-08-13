Wiedmann | Kargl | feat. Bothner

Das Duo Wiedmann | Kargl feat. Jürgen Bothner interpretiert Jazz-Standards aus den Stilrichtungen Swing, Bossa Nova und Blues.

Jürgen Bothner studierte an der Musikhochschule Mannheim Jazzsaxophon. Er spielte mit Musikern wie Tony Lakatos oder Rick Hollaender und leitet die Vertigo Bigband und die Bigband der Dürr AG. Der bekannte Stuttgarter Gitarrist Martin Wiedmann ist u.a. Mitglied im Quintett der Landesjazzpreisträgerin Anne Czichowsky und arbeitete mit Musikern wie Ack van Rooyen und Don Menza zusammen. Manuel Kargl ist ein langjähriger Schüler von Martin Wiedmann, er ist mit Musikern wie Stefan Koschitzki und Gerhard Mornhinweg aufgetreten und in verschiedenen Projekten aktiv.