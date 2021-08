„Ich war ein schüchternes Kind vom Lande“ – so lautet der Titel der Autobiografie, die rechtzeitig zu seinem 75. Geburtstag erscheint.

Als Außenseiter bahnte sich Wieland Backes seinen Weg als Dokumentarfilmer, Fernsehjournalist und Moderator und wurde in der Folge zum Star des SWR. Mit seiner Talkshow „Nachtcafé“ und der Ratesendung „Ich trage einen großen Namen“ war er fast 30 Jahre lang auf Sendung und schrieb damit deutsche Fernsehgeschichte. In seinem Buch erzählt er nun von seinem Lebensweg – und von seinem Engagement für Inhalt und Anspruch in einer sich wandelnden Medienwelt. Ins Gespräch gebracht wird der Mitbegründer des Stuttgarter Literaturhauses vom Kabarettisten und Fernsehmoderator Harald Schmidt.

In Kooperation mit dem Evangelischen Bildungszentrum Hospitalhof