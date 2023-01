Wieland Harms` Trio-esque

Einen musikalischen Teufelsritt auf höchstem Niveau bietet das Wieland-Harms-Trio. Ob Klassik, Flamenco, Rock, Pop, Folk, Latin oder Jazz. In einem Jazztrio mit Gitarre ist alles möglich – So auch Trio-esque!

Das Programm „impressions from a journey“ kombiniert Jazz, Blues und Rock in einer ganz eigenen Melange mit lateinamerikanischen, spanischen und arabischen Einflüssen. Die einzelnen Stücke sind Stationen einer musikalischen Rundreise, die von der orientalischen Welt der Mauren nach Spanien in die „neue Welt“ nach Nord- und Südamerika und wieder zurück führt.

Trio-esque loten dabei das Klangspektrum ihrer Instrumente aus und bedienen sich unterschiedlichster Rhythmen, Grooves und Klangfarben. Die Kompositionen von Wieland Harms sind durch Einflüsse verschiedener stilbildender Protagonisten des Jazz wie Charlie Parker, Wes Montgomery, Chick Corea oder des Blues und Rock wie Jimi Hendrix und Eric Clapton geprägt.

Wieland Harms: Electric & Acustic Guitars

Peter Wondra: Bass, Piano

Joachim Fuchs-Charrier: Drums, Percussion

Dauer ca. 2 Stunden einschließlich einer Pause