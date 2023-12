Rankings zur Lebensqualität haben Konjunktur und bei den Städten schneidet Wien sehr oft bestens ab, warum ist das so?

Liegt es daran, dass die Stadt ihren Wohnungsmarkt im Griff hat, dass Wohnen erschwinglich ist? Oder liegt es am Öffentlichen Nahverkehr, an den Mobilitätskonzepten, am hohen Freizeitwert, an der Kultur, an der üppigen Hochkultur und an den vielen kulturpolitischen Projekten von unten, an den Antriebswellen, die in Wien besonders gut geölt sind?

Aus Wien zugeschaltet ist uns Angelika Winkler. Die studierte Raumplanerin hat bereits viele Entwicklungen selbst mit auf den Weg gebracht und leitet das Wiener Dezernat für Stadtteilplanung und Flächenwidmung Innen-Südwest.