Gemeinsam am Wiener Burgtheater lernten Moritz Carl Winklmayr und Frederik Rauscher nicht nur die Hoch- und Niederkultur der Beisl, Kaffeehäuser und Würschtelstände, sondern auch sich gegenseitig kennen – und sie wären gern ewig geblieben.

Aber das Wasser fließt sehr langsam die Donau hinunter und so verschlug es die beiden erstmal weit weg von Käsekrainer, Einspänner und Marillenschnaps. Da blieb nur eine Sehnsucht nach der großen, alten Kaiserstadt…

An diesem liederlichen Abend erwacht das Wien, dem diese Sehnsucht fröhnt, zum Leben. Mit Liedern von Qualtinger bis Wanda, zwischen Hochlyrik und Alltagsbeleidigungen bekommt all das eine Bühne, was Wien so einzigartig macht: Das Noble und das Ranzige, das Morbide und die Weinseligkeit, der Charme und das was eigentlich darunterliegt. Zwei Strizzis ersingen und erspielen sich die Gewissheit, die sie sich selbst und jedem, der es (nicht) hören will, immer wieder sagen: Wien wort auf di

Mit Moritz Carl Winklmayr und Frederik Rauscher.