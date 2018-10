× Erweitern Stadtverwaltung Bad Mergentheim Kur- und Salonorchester Hungarica

Das Kur- und Salonorchester Hungarica wird auch in diesem Jahr wieder in einer Formation mit Abendkonzerten zu bunten musikalischen Themen in den verschiedenen Kurkliniken zu Besuch sein. Gäste sind herzlich willkommen. Nähere Informationen bei der Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH