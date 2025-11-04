Wiener Johann Strauß Konzert-Gala: Werke der Strauß-Dynastie

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Kendlingers K&K Philharmoniker & Ballett

Musikalische Gesamtleitung: Matthias Georg Kendlinger

Operettenmelodien, Walzer, Polkas und Märsche der Strauß-Dynastie

Sie ist ein Garant für frisches Lebensgefühl, Vitalität und Sinneslust: die »Wiener Johann Strauß Konzert-Gala«. Seit 1996 zog der österreichische Exportschlager – das Original mit Kendlingers K&K Philharmonikern & Ballett – mehr als 1,5 Mio. Liebhaber in 19 europäischen Ländern in seinen Bann – ein musikalischer Jungbrunnen, an dem selbst Könige und Kaiser ihre wahre Freude hätten – Kultstatus inbegriffen!

Info

kongresszentrum liederhalle.jpg
Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Wiener Johann Strauß Konzert-Gala: Werke der Strauß-Dynastie - 2026-01-07 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Wiener Johann Strauß Konzert-Gala: Werke der Strauß-Dynastie - 2026-01-07 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Wiener Johann Strauß Konzert-Gala: Werke der Strauß-Dynastie - 2026-01-07 19:30:00 Outlook iCalendar - Wiener Johann Strauß Konzert-Gala: Werke der Strauß-Dynastie - 2026-01-07 19:30:00 ical

Tags