Wiener Johann Strauß Konzert-Gala: Werke der Strauß-Dynastie

Kendlingers K&K Philharmoniker & Ballett

Musikalische Gesamtleitung: Matthias Georg Kendlinger

Operettenmelodien, Walzer, Polkas und Märsche der Strauß-Dynastie

Sie ist ein Garant für frisches Lebensgefühl, Vitalität und Sinneslust: die »Wiener Johann Strauß Konzert-Gala«. Seit 1996 zog der österreichische Exportschlager – das Original mit Kendlingers K&K Philharmonikern & Ballett – mehr als 1,5 Mio. Liebhaber in 19 europäischen Ländern in seinen Bann – ein musikalischer Jungbrunnen, an dem selbst Könige und Kaiser ihre wahre Freude hätten – Kultstatus inbegriffen!