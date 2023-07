Wiener Klassik a quattro

Mit mehreren kleinen unterschiedlichen Streichbesetzungen ist das Concertino Ensemble wieder zu Gast in Ingelfingen.

Die jungen MusikerInnen haben u.a. Mozarts Streichquintett Es-Dur KV 614 ausgesucht, das letzte kammermusikalische Werk für Streicher vor seinem Tod. Den Ausdruck „a quattro“ – italienisch für Kammermusik zu viert – war in Mozarts Sprachgebrauch übrigens gleichbedeutend für jede Art von Kammermusik, auch im Trio oder eben Quintett. Er selbst hat bei den Kammermusiken in Wien meist die Bratsche gespielt. Von Ludwig van Beethoven wird das Streichquartett op. 18 Nr. 1 F-Dur zu hören sein. Mit Opus 18 begann Beethoven sich dem Quartett zu widmen, nachdem Haydn und Mozart hier bereits Maßstäbe gesetzt hatten. Seien Sie gespannt, was das Concertino Ensemble außerdem noch aus dem Notenkoffer holt…