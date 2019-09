Wiener Klassik Konzerte 19/20

Wiener Klassik

Ludwig van Beethoven Klavierkonzert Nr. 5 ES-Dur op.73

Die Königin unter Beethovens Klavierkonzerten. Mit Bravour bricht nach der Orchestereröffnung das Soloinstrument mit einer virtuosen Kadenz hervor. In der Geschichte der Gattung zeigt das Werk in der Verknüpfung von Klavier und Orchester den zielbewussten Weg in der Entwicklung vom virtuosen zum symphonischen Konzert.

Ludwig van Beethoven

Symphonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 ("Eroica")

Ein absoluter Höhepunkt. Wer kennt es nicht, das Eroica-Thema, das Beethoven schon früh in einem Kontretanz verwendet hatte? In perfekter symphonischer Ausarbeitung auf den Grundlagen Bachscher Polyphonie erstrahlt es hier im vollen Tutti im Finale.