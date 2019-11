Fast noch schöner als selber singen: Ein Adventskonzert mit den weltberühmten Wiener Sängerknaben – was kann es Schöneres geben?

Traditionelle Weihnachtslieder in wunderbaren Arrangements bringen uns heimelige Erinnerungen an die Kindheit zurück, ganz ohne jemals weltfremd oder verstaubt sich der heutigen Zeit zu verweigern. Mit dabei: drei großartige Instrumentalisten, die den Chor in ausgewählten Stücken begleiten.