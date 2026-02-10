Wiener Symphoniker mit Lucas & Arthur Jussen

Freuen Sie sich auf Mozarts heiteres und elegantes Konzert für zwei Klaviere (KV 365), das mit Leichtigkeit und Charme die Bühne erfüllt. Die brillanten Jussen-Brüder lassen die Tasten tanzen und bringen die perfekte Harmonie zwischen Klavieren und Orchester zum Strahlen – pure Spielfreude und Raffinesse! Danach führt Strauss’ „Alpensinfonie“ in atemberaubende Klangwelten: vom Morgengrauen bis zum Gipfelsturm entfaltet das Orchester eine musikalische Naturgewalt. Ein Konzert voller Virtuosität, Drama und magischer Momente – einfach zum Eintauchen und Genießen!