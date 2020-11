Gastspiel der Operettenbühne Wien, Prof. Heinz Hellberg

Die Operettenbühne Wien und „Wiener Blut“ – wenn das keine Traumkombination ist! In diesem beliebten Meisterwerk sind die klassischen Elemente einer Operette auf so wunderbare Weise miteinander verwoben, dass eines der mitreißendsten und lebendigsten Werke des Genres überhaupt entstanden ist. Liebe und Eifersucht, Intrigen und Verwirrungen im adeligen Wien, die schwungvolle Musik voll beliebter Ohrwürmer und nicht zuletzt die handelnden Personen, die vor Wiener Charme nur so sprühen – diese Gelegenheit sollte man sich nicht entgehen lassen!

Heinz Hellberg hat mit der erfolgreichen Inszenierung von „Wiener Blut“ sein Publikum bereits im Rahmen zweier großer Tourneen bezaubert und freut sich nun ganz besonders auf die Neuproduktion dieses Meisterwerks. Wie auch in der vergangenen Saison mit dem Walzertraum, hat die Operettenbühne Wien immer wieder bewiesen, wie großartig sie es versteht das typisch „Wienerische“ auf die Bühne zu bringen und die Werke ganz in beliebter Operettentradition mit Leben zu füllen. Erleben Sie ein österreichisches Solistenensemble, die prachtvollen Kostüme der Österreichischen Bundestheater, stilvolle Bühnenbilder und das bestens eingespielte Orchester der Operettenbühne Wien unter Laszlo Gyüker, der erst kürzlich als Gastdirigent an die Wiener Volksoper verpflichtet wurde.