Zum ersten Mal in diesem Jahr lädt der Wieslocher Glühweinzauber Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste aus nah und fern auf den Marktplatz ein.

Zum ersten Mal in diesem Jahr lädt der Wieslocher Glühweinzauber Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste aus nah und fern auf den Marktplatz ein. Der Glühweinmarkt verspricht eine gemütliche Atmosphäre mit kulinarischen Leckerbissen, warmen Getränken und entspanntem Beisammensein unter freiem Himmel.

Der Marktplatz verwandelt sich in eine winterliche Genussmeile: Duft von frisch gebackenen Leckereien mischt sich mit dem würzigen Aroma von Glühwein, Punsch und aromatischen Heißgetränken. Besucherinnen und Besucher können aus einem vielfältigen Angebot wählen - von klassischen Glühweinen über fruchtige Varianten bis hin zu regionalen Spezialitäten. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch eine Auswahl an warmen Speisen, die den Gaumen verwöhnen und ideal zu einem winterlichen Stadtbummel passen.