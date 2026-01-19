Wieslocher Kinderkleider- und Spielwarenmarkt

Mensa des Schulzentrums Gymnasiumstraße 1-3, 69168 Wiesloch

Baby- und Kinderkleidung von Größe 50 bis 164, Sportsachen, Kinderfahrzeuge, Spiele, Puzzles, CDs, Bücher – die komplette Ausstattung für Frühling und Sommer gibt es am Samstag, 21. Februar 2026, von 10 bis 12 Uhr in der Mensa am Schulzentrum in Wiesloch (Gymnasiumstr. 1)! Der Wieslocher Kinderkleider- und Spielwarenmarkt ist ein sortierter Flohmarkt mit über 40 Jahren Tradition und Erfahrung.

