Klappstuhlkonzerte 2023

Der neue Termin des Konzertes mit Stefan Zirkel ist dann der 07.09.2023, sozusagen als Abschluss der Reihe und findet auch am Adenauerplatz statt.

2019 gab es die Klappstuhl-Konzerte erstmals mit durchschlagendem Erfolg, dann musste man zwei Jahre Corona-bedingt pausieren, bevor es dann 2022 in die erfolgreiche zweite Auflage ging. Auch 2023 jeweils ab 18.30 Uhr spielen die Bands wieder in lockerem Ambiente unter freiem Himmel. Das Besondere: Jeder Gast bringt einfach seine eigene Sitzgelegenheit mit, sei es Klapp- oder Camping-Stuhl, aufblasbare oder bequeme Kissen, Sonnenliegen oder sonstige „Frei“-Sitze. Während der Konzerte muss aber niemand „darben“: Das Wieslocher Weingut Holfelder ist mit eigenen Weinspezialitäten und anderen Getränken am Start und versorgt die Gäste.

„Nach den großen Erfolgen der Konzertreihe 2019 und 2022 war für uns schnell klar, dass es auch 2023 eine Fortsetzung geben muss“ so Michael Thomeier, Bereichsleiter Privatkunden der Sparkasse Heidelberg, „wir fördern gerne lokales, kulturelles Engagement zur Stärkung der Innenstadt.“ Ganz bewusst haben sich die Organisatoren wieder für die Sommerferienzeit entschieden. „Nicht alle fahren weg“, so Oberbürgermeister Dirk Elkemann „so sollte in der Wieslocher Innenstadt doch auch in dieser ruhigen Sommerzeit etwas Cooles geboten sein. Die Erweiterung in einen Ortsteil ist uns ebenso wichtig und wird nun in Schatthausen fortgeführt.“ Verbinden lässt sich der Klappstuhl-Konzertbesuch dann sicher mit einem vorherigen Bummel durch die Wieslocher Geschäfte oder einem gastronomischen Abschluss in einem Restaurant der Innenstadt oder in Schtthausen.