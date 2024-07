Klappstuhlkonzerte 2024

Ein Wieslocher Erfolgsmodell geht in den Sommerferien 2024 in die vierte Runde:

Alle Interessierten können sich den 1., 8., 15. und 22. August wieder im Kalender markieren, denn dann heißt es „Klappstühle raus“ und ab in die Wieslocher Innenstadt oder nach Frauenweiler zum legeren Konzerterlebnis.

Auch 2024, jeweils ab 18.30 Uhr spielen Bands aus Wiesloch und Umgebung in lockerem Ambiente unter freiem Himmel. Das Besondere: Jeder Gast bringt einfach seine eigene Sitzgelegenheit mit, sei es Klapp- oder Camping-Stuhl, aufblasbare oder bequeme Kissen, Sonnenliegen oder sonstige „Frei“-Sitze. Während der Konzerte muss aber niemand „darben“: Das Wieslocher Weingut Holfelder ist mit eigenen Weinspezialitäten und anderen Getränken am Start und versorgt die Gäste.

Am 01.08. beginnt der bekannte Wieslocher Musiker Stefan Zirkel („Cool Breeze“, „SO!“) mit musikalischer Unterstützung von Peter Kassner am Evangelischen Kirchplatz quasi schon traditionell die Konzertreihe.

Am 08.08. kann man Sven Wittmann am Adenauerplatz erleben. Die Klappstühle können dann in der Fußgängerzone, der Friedrichstraße und der Schloßstraße aufgestellt werden.

Am 15.08. treten „Miss Coco & ihr Richter“ am Fontenay-.aux-Roses Platz in der Unteren Hauptstraße auf.

In jedem Jahr findet ein Klappstuhlkonzert in einem anderen Ortsteil statt: Dieses Jahr geht es nach Frauenweiler, am 22.08. spielen die „Slowhands“ an der Grundschule.

„Wir unterstützen auch im vierten Jahr sehr gerne dieses erfolgreiche Format “ so Matthias Haberbosch, Filialleiter Wiesloch der Sparkasse Heidelberg, „wir fördern gerne lokales, kulturelles Engagement zur Stärkung der Innenstadt.“

Ganz bewusst haben sich die Organisatoren von Beginn an für die Sommerferienzeit entschieden. „Nicht alle fahren weg“, so Oberbürgermeister Dirk Elkemann „so sollte in der Wieslocher Innenstadt doch auch in dieser ruhigen Sommerzeit etwas Cooles geboten sein. Die Erweiterung in einen Ortsteil ist uns ebenso wichtig und wird nun in Frauenweiler fortgeführt.“

Verbinden lässt sich der Klappstuhl-Konzertbesuch dann sicher mit einem vorherigen Bummel durch die Wieslocher Geschäfte oder einem gastronomischen Abschluss in einem Restaurant der Innenstadt.

Stadtmarketingpreis 2023- Endrunde

Ganz besonders stolz ist man darauf, dass es die „Klappstuhlkonzerte“ im

vergangenen Jahr in die Endrunde des Stadtmarketing Preis Baden-Württemberg geschafft hatten. Jedes Jahr kürt der Handelsverband Baden-Württemberg gelungene Projekte aus den Kommunen des Landes. Wiesloch kam gemeinsam mit ca. 10 weiteren Projekten der Stadtgrößenordnung „mittlere Kommunen 25.000 bis 50.000 Einwohner“ in die Endrunde, der Preis ging dann an Bruchsal. Der Stadtmarketing-Preis wird alle zwei Jahre vom Handelsverband Baden-Württemberg e.V. für besonders originelle und zukunftsweisende Stadtmarketing-Projekte verliehen. Der renommierte und mittlerweile seit 2007 bestehende Wettbewerb wird von einer Vielzahl an engagierten Organisationen und Sponsoren getragen.