ECHT. live in der Wieslocher Innenstadt: Wieslocher Klappstuhlkonzerte 2024

Unterstützt von der Sparkasse Heidelberg

Ein Wieslocher Erfolgsmodell geht in den Sommerferien 2024 in die vierte Runde: Alle Interessierten können sich den 8., 15. und 22. August und 03. September (Dienstag) wieder im Kalender markieren, denn dann heißt es „Klappstühle raus“ und ab in die Wieslocher Innenstadt oder nach Frauenweiler zum legeren Konzerterlebnis.