Wiesn-Wochenenden im Skyline Park

Das Oktoberfest findet leider auch dieses Jahr nicht wie gewohnt statt. Wer trotzdem nicht auf den süßen Duft von frisch gebrannten Mandeln oder einer Fahrt im Riesenrad, Achterbahn oder im Breakdancer verzichten möchte, ist im Skyline Park goldrichtig! An drei Wiesn-Wochenenden bietet der Allgäu Skyline Park seinen Besuchern die Gelegenheit, Dirndl und Lederhose aus dem Schrank zu holen und dabei noch zu sparen. Wie das? Wer an diesen Wochenenden in Tracht in den Skyline Park kommt, erhält einen vergünstigten Eintrittspreis. Tickets sind bereits jetzt schon im Online-Shop erhältlich.

Für die richtige Wiesn-Stimmung wird den Besuchern einiges geboten: In Löwis Restaurant und den Gastronomie-Einrichtungen im Bayerischen Dorf können die Gäste typisch bayerische Köstlichkeiten schlemmen: Weißwürste, Brezen, knusprige Wiesn-Hendl und Hofbräu-Oktoberfestbier vom Fass. Zünftig wird es, wenn die Blasmusik im Bayerischen Dorf aufspielt. Zudem sorgt Alleinunterhalter Sigi Eckl mit Schlagern und Oldies für Unterhaltung.

Natürlich dürfen rasante Fahrten in Achterbahnen und Karussellen bei einem abwechslungsreichen Tag nicht fehlen. Mit über 60 Attraktionen für gestandene Mannsbilder, fesche Mädels und dem kleinen Trachtennachwuchs bietet der Skyline Park hierfür die perfekte Auswahl. Ob im 150 m hohen Allgäuflieger - dem höchsten Flugkarussell der Welt - den Blick über den Skyline Park und in die Berge genießen, im Sky Wheel mit über 100 km/h in die Tiefe zu rasen oder sich in der Wildwasserbahn eine Abkühlung abholen – hier wird der Spaßfaktor groß geschrieben. Zudem bietet der Skyline Park seinen Gästen ein Fahrgeschäft, das sonst tatsächlich auf dem Oktoberfest zu finden wäre: Der Skyfall, der Schaustellerfamilie Goetzke, ist auch in dieser Saison unter dem Motto „Schausteller hilft Schausteller“ zu Gast im Skyline Park. Für einen geringen Preis von 3 € pro Fahrt können Adrenalin-Liebhaber den 85 m hohen Freefalltower fahren.

Termine:

Samstag, 18. September 2021 | 9.30 – 18.00 Uhr Sonntag, 19. September 2021 | 9.30 – 18.00 Uhr Samstag, 25. September 2021 | 9.30 – 18.00 Uhr Sonntag, 26. September 2021 | 9.30 – 18.00 Uhr Samstag, 02. Oktober 2021 | 9.30 – 18.00 Uhr Sonntag, 03. Oktober 2021 | 9.30 – 18.00 Uhr

Vergünstige Eintrittspreise:

30 € (ab 150 cm) bei Erscheinen in Tracht (Dirndl und Lederhose) 25 € (bis 149 cm) bei Erscheinen in Tracht (Dirndl und Lederhose) Jetzt Tickets im Online-Shop auf www.skylinepark.de sichern.