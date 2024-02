Bernd Kohlhepp & Uli Boettcher - Winnetou IV - Old Shatterhand will nicht sterben

Winnetou ist unsterblich - das kann man von Herrn Boettcher und Herr Kohlhepp nicht behaupten. Denn es is schon 15 Jahre her, dass die beiden ihr fulminantes Apachen-Kabarett auf die Bühne stellten.

Doch in einer Zeit in der Bibliotheken klammheimlich ihre Karl-May Bestände verschwinden lassen, erinnert sich das Duo noch einmal an seine größten Erfolge WINNETOU IV und stellt sich die großen Fragen der Zeit.

Dürfen alte, weißer Männer junge indigene Ureinwohner spielen, die auf Jagd nach Bösewichten gehen? Ist ab einem gewissen Alter Botox die bessere Lösung als die Foto-Ki der Handykamera? Und: Ist Pemmikan als Nahrung eine klimakonforme Lösung für moralische, rüstige Veganer? Und über allem schwebt die bedeutende Frage: Dürfen die das eigentlich?

Vielleicht dürfen sie das nicht. Aber die machen das trotzdem.

Eines ist sicher: das wird ein Riesenspaß - und zwar bis zum bitteren Ende.