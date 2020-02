Wikipedia in Tübingen

Wer macht eigentlich die Wikipedia? Sie wird von Ehrenamtlichen gemacht, die zu 85 % männlich sind. In diesem Workshop wollen wir die Grundlagen für die eigene Mitarbeit legen: Wie funktioniert die Wikipedia? Wir wollen erste Schritte tun, in dem wir uns die Biografien von Tübinger Frauen vornehmen. Was kann an den Artikeln verbessert werden? Welche Frauen fehlen noch in der Wikipedia? Und wir wollen einen Grundstein legen für eine eigenständige Wikipedia-Gruppe in Tübingen.