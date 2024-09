Wild Beauties - Artenwandel unter der Paillettensonne

Am Samstag, den 05. Oktober um 20:00 Uhr bringt das Theater am Torbogen erneut das Stück „Wild Beauties“ auf die Bühne.

Tauchen Sie ein in die magische Welt der Evolution. Denn: Es ist Showtime für den Artenwandel! Hier verwandeln sich Figuren zwischen Mensch und Tier in immer neue wilde Wesenheiten. Verliebte Balztänze, trickreiche Beutefänge und ein farbenfrohes „Survival of the fittest“ bilden eine artifizielle Collage über die Schönheit der Natur. Mit „Wild Beauties“ stellen wir die Fragen: Was macht das Leben aus? Was ist der Mensch im Kontext einer Welt aus Flitter und Erde, die sich unbeirrt immer weiter verwandelt?

Im Anschluss wird der Making-of-Film des Stücks gezeigt (ca. 15 Minuten).

Das Stück dauert 60 Minuten. Für Erwachsene. Der Eintritt kostet 17 Euro. Anmeldung und Kartenreservierung per Mail an karten@tat-rottenburg.de oder telefonisch unter 0 74 72 / 25 371.