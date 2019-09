Wild Soul Yoga Jam

× Erweitern www.felicia-li.de Wild Soul Logo

Dieses Jahr geht unsere Veranstaltung am 15. September in die dritte Runde. Mit der Garage 229 haben wir einen unvergleichliche Schauplatz gefunden, der mit seiner stimmungsvollen Halle und mehreren kleinen Nebenräumen dem offenen und urbanen Charakter unseres Events entspricht und Raum für ein buntes Programm bietet, das neben zahlreichen Workshops und Kursen mit ganz unterschiedlichen Stilen und Schwerpunkten auch Stände mit leckerem Essen, einen Chill-Out-Bereich mit Hängematten, Massagen und vieles mehr beinhaltet. Teilweise werden die Yogastunden mit Elektro-Arrangements des bekannten Stuttgarter DJ-Kollektivs Wild On Top untermalt.