Matto Barfuss ist als Filmproduzent, Gepardenmann und Künstler seit 25 Jahren in Afrika unterwegs. Als UN-Dekade-Botschafter für biologische Vielfalt liegt ihm der Artenschutz besonders am Herzen.

Um 10, 12, 14 und 16 Uhr steht er für persönliche Gespräche über seine Arbeit als Filmproduzent (u.a. der Kinofilm „Maleika“) und Artenschützer den Besuchern zur Verfügung.

Ab 10 Uhr können Kinder Artenschutzappelle mit Tee, Kaffee und Holzkohle malen (so wie Kinder in Afrika malen) und Kindern in Afrika zeigen, wie sehr wir uns hier für den Schutz der wilden Tiere in Afrika interessieren.

Höhepunkt ist die Live-Multivisionsshow „Wild und weit - 25 Jahre Afrika“ auf der Sparkassenbühne ab 20.30 Uhr.

Matto Barfuss ist Gründer und Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins „Leben für Geparden e.V.“ in Rheinau und dieser betreibt die Stiftung „Go wild Botswana“, die Bildung für Artenschutz in Botswana betreibt und gegen die „Mensch-Tier-Konflikte“ arbeitet.