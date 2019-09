Wild! - Premiere

Still. Sitzen. Musst du. Dabei fällt das Stillsitzen dem zehnjährigen Billy so schwer. Warum nur ist der Schmetterling, der am Fenster vorbeifliegt, wichtiger, als das, was die Lehrerin sagt. Billy versucht sich ja zu konzentrieren. Aber es gelingt ihm nicht. Immer wieder wird Billys Mutter in die Schule bestellt, weil er sich nicht so benimmt, wie man es von ihm erwartet. Er ist unruhig und hat eine Unmenge Energie, die ihn pausenlos in Bewegung hält. Am wohlsten fühlt er sich beim Bienenstock seines Vaters. Darin geht es zu wie in seinem Kopf: Scheinbar wild, durcheinander und verrückt. Aber eigentlich ist es genau das Gegenteil, denn jede Biene hat ihren Platz und ihre feste Aufgabe.

Billy hat ADHS. Sein Vater glaubt, dass das eine Erfindung und Billy einfach nur ein unerzogener Junge ist und hat die Familie verlassen. Mit den Tabletten, die Billy bekommt, kann er sich in der Schule besser fokussieren. Und eines Tages bekommen seine Klassenkameraden mit, dass Billy manche Dinge viel besser kann als alle anderen.

Der kanadisch-britische Autor Evan Placey schaut mit großem Einfühlungsvermögen auf diese »besonderen« Menschen. Er lässt uns mit »Wild!« die Welt wahrnehmen, wie ein zehnjähriger Junge mit ADHS sie erlebt – auf Billys schrullige und lustige Weise. Placey zeigt uns einen Jungen, der in seinem Leben immer die Aufgabe haben wird, die reale Welt und seine imaginäre Welt, in der ein anderes Tempo herrscht, miteinander in Einklang zu bringen.