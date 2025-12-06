Wildbakers - Live-Back-Show

Back-Show am Nikolaus-Tag

Bäcker sind wahre Künstler – aus wenigen Zutaten erschaffen sie atemberaubende Meisterwerke!

Und den Wildbakers im Besonderen ist kein Ort zu extrem um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Sie haben Flammkuchen auf einem PickUp bei 100 km/h gebacken, auf einer Motoryacht, die mit Vollspeed über den Bodensee rast, eine Pizza gezaubert und auf dem Kopf stehend einen Hefezopf kreiert. Wo ein Teig ist, da ist auch ein Weg – das ist die Devise von Jörg Schmid und Johannes Hirth. Die beiden kreativen Bäckermeister nehmen das traditionelle Handwerk und katapultieren es mit einer Mischung aus Fantasie, Humor und innovativen Ideen auf ein völlig neues Level. Der Nikolaus-Abend wird so zu einem Event voller Genuss, Staunen und Unterhaltung! Und natürlich gibt es auch leckeres Wildbakers-Brot und Bücher zu kaufen.