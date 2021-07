Wilde Bühne - Improtheater im Park

Wehe, wenn sie losgelassen werden: erleben Sie die Wilde Bühne in der „Wildnis“ im Park der Villa Berg. Im Rahmen der Reihe „Kunst- und Kulturpark Villa Berg“ präsentieren das Kulturwerk und die Wilde Bühne ein vergnügliches Kurzprogramm auf der Wiese. Jede Szene ungeprobt, unvorhersehbar und voller Überraschungen – eine Premiere, bei der Sie als Zuschauer die Regie führen. Per Zuruf bestimmen Sie mit und lassen so einzigartige Geschichten entstehen.

Alles ist dabei: ergreifende Tragödien, humorvolle Opern, verbale Verbiegungen und Augenblicke voll grandioser Poesie!

Voranmeldung dringend nötig unter: www.muse-o.de

WICHTIG:

Es gelten die tagesaktuellen Regelungen für Kulturveranstaltungen im Freien.

Informationen zu geltenden Zugangsregelungen finden Sie auf unserer Startseite.

Bitte machen Sie sich vor einer verbindlichen Reservierung damit vertraut.

Wenn Sie gemeinsam mit Freunden an einem Tisch sitzen möchten und dies entsprechend der aktuellen Bestimmungen auch dürfen (max. 2 Haushalte, ausgenommen vollständig Geimpfte/Genesene) bitte gemeinsam reservieren. Das erleichtert uns die Planung sehr. Danke!

Park der Villa Berg 19.00 Uhr Eintritt frei! (Voranmeldung nötig)