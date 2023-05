Wilde Cocktails und gesunde Smoothies

Kräuter sind nicht nur gesund, sondern schmecken auch hervorragend in Cocktails und Smoothies. In diesem Workshop erfahren Sie, welche Kräuter in welchen Getränken harmonieren und für die kreative Küche besonders geeignet sind.

Die Kräuterpädagogin informiert über die gesundheitsfördernden sowie sensorischen Eigenschaften von Wild- und Gartenkräutern und deren natürliche Verwendung. Nach einem Begrüßungscocktail und einer Einführung in die Gläserkunde, das Barequipment und die Bartechniken werden anschließend verschiedene alkoholische und nichtalkoholische Cocktails und Smoothies zubereitet und verkostet. Bitte mitbringen: Geschirrtuch, 2 - 3 verschließbare Gefäße für Lebensmittel. Die Materialkosten für Getränke, Kräuter und Rezepte werden direkt mit der Kursleitung abgerechnet.

