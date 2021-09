Wilde Ehe oder Trauschein? Lohnt sich Heirat?

Was steckt hinter dem Argument „Steuer?“ Welche Auswirkungen hat die Ehe auf Einkommens- und Erbschaftssteuer? Was ändert sich bei Versicherungen? Können sich Ehe-/Partner/innen im Krankheitsfall vertreten? Was ist mit der Rente? Hat ein Partner/eine Partnerin mit Trauschein die gleichen Mitspracherechte bei gemeinsamen Kindern wie ohne? Wie erben Kinder aus erster Ehe, wenn dem Elternteil etwas zustößt? Was bleibt dem Partner/der Partnerin? Diese und weitere Fragen beantwortet Rechtsanwältin Sonja Willfahrt, Fachanwältin für Familienrecht.

- Die Veranstaltung ist als Präsenzangebot geplant. Falls sie nicht in Präsenz stattfinden darf, findet sie online über Zoom statt. Die Teilnehmenden werden per E-Mail entsprechend informiert.

- Technische Voraussetzungen bei Onlineteilnahme: Internetfähiges Endgerät (PC, Tablet, Laptop, Smartphone) mit Kamera und Mikrofon