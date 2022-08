Wilde unter uns! - Tiere in der Stadt

Schon immer suchten viele Tiere die Nähe des Menschen. Einfach weil es dort reichlich Nahrung gibt. Heute schrumpft weltweit die Wildbahn und immer mehr Tiere drängen in die Städte. Ehemals scheue Arten werden Teil der Stadtnatur und zwischen Stein, Beton und Asphalt findet sich eine erstaunliche Vielfalt. Je größer die Stadt, desto reicher ist ihr Spektrum an Tieren. So leben in einer europäischen Metropole durchschnittlich mehr als 10.000 unterschiedliche Arten, in Berlin allein 150 verschiedene Brutvögel. Nirgendwo sonst lassen sich so viele auf so kleiner Fläche beobachten. Und Wissenschaftler prognostizieren: Die Zahl der Tiere in den Städten wird in Zukunft noch zunehmen.

Aber was haben die Städte, was es auf dem Land nicht gibt? Was sagt diese Vielfalt über die Qualität der Lebensräume in Stadt und Land aus? Ist die Stadt der neue Garten Eden? Welchen Arten kann die Stadt überhaupt neuen Lebensraum bieten? Was müssen die Tiere mitbringen und wie müssen sie sich verändern, um in unserer Nachbarschaft zu überleben? Und beeinflusst schließlich die Begegnung mit der Wildnis vor der Haustür unseren Umgang mit der Natur? Einen ganz neuen Blick auf die Stadtökologie ermöglichen uns die neuesten Beobachtungen zu Lockdown-Zeiten. Sie zeigen nicht nur auf, wie stark abhängig mittlerweile viele Tierarten von uns Menschen sind, sondern auch welchem Stress viele Stadttiere standhalten müssen, wenn sie unserer Nähe leben.

Der Eintritt ist frei.