Wilde Wiesen in der Landwirtschaft

Wild und bunt blühen die Wiesen der Familie Horlacher, denn auf Ihrem Bioland-Hof legen Sie Wert auf intakte Natur mit natürlichen Kreisläufen und vielfältigen Bodenorgansimen.

Je höher die Artenvielfalt im Boden, desto größer seine Fruchtbarkeit, desto vielfältiger blüht es aber auch auf Weiden und Wiesen, was wiederum den Tieren in, auf und über der Wiese zugutekommt – so entsteht biologisches Gleichgewicht und Stabilität der Natur. Hinzu kommt das richtige Mähmanagement, nämlich einen Kompromiss zwischen wirtschaftlicher Notwendigkeit und Artenschutz zu finden und mit Augenmaß zu mähen. Sebastian Horlacher führt über Wiesen des Gschwendhofs und erklärt zum einen die Mähstrategie und zum anderen wie sich in 5 Jahren aus Grünflächen bunte Wiesen entwickelt haben.

Treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus Untergröningen, Parkplatz, Dauer ca. 2 Std., ohne TN-Gebühr, ohne Anmeldung.