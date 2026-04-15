Wildflower mit Biggi Binder

Der Soundgarden von Wildflower ist die Spielwiese von fünf internationalen Musikern, die mit viel Seele und Energie ihren eigenen Stil pflegen - tief verwurzelt in Blues, Rock und Soul.

Mitreißende Spielfreude, pulsierende Grooves und eine facettenreiche Stimme sind das Markenzeichen der Band.Frontfrau und Multiinstrumentalistin Biggi Binder begeistert mit ausdrucksstarker Stimme und persönlichen Texten. Am Piano und an den Keys sorgt der französische Produzent Jean-Pierre Barraqué für musikalische Finesse, während Drummer Thomas Keltsch mit virtuoser Bandbreite das rhythmische Fundament legt. Bassist Rolf Kersting liefert den erdig-sinnlichen Tieftonbereich, und Gitarrist Steve Mushrush bringt mit seinen Jazz-Wurzeln den typischen Wildflower-Sound auf den Punkt.

Alle fünf Musiker zählen seit Jahren zu den gefragtesten Live- und Studiokräften im Raum Stuttgart.

Ihr Debütalbum „The Cure“ zeigt eindrucksvoll die kreative Stärke der Formation und macht Lust auf mehr.

Mit ihrer dynamischen Bühnenpräsenz verspricht Wildflower live ein intensives Konzerterlebnis voller Groove, Emotion und musikalischem Soulfood.