Der Soundgarden von Wildflower ist die Spielwiese fünf internationaler Musiker, die mit viel Seele und Energie ihren ganz eigenen Musikstil pflegen – tief in der Tradition des Blues, Rock und Soul verwurzelt.

Mitreißende Spielfreude, pulsierende Grooves und eine facettenreiche Stimme sind die Komponenten der Sängerin Biggi Binder, die zudem mit Tin Whistle, Akkordeon und Percussions vielschichtige Klangfarben ins Spiel bringt.

Das stabile Fundament liefert der versierte Bassist Rolf Kersting. Mit seiner prägnanten und fantasievollen Spielweise füllt er den Tieftonbereich mit stilvollem, erdig-sinnlichem Sound. Gitarrist Steve Mushrush, in den USA geboren und in Kanada aufgewachsen, hat seine musikalischen Wurzeln im Jazz. Durch seine spielerische Vielsaitigkeit prägt er auf fingerfertige Weise den typischen Wildflower-Sound. Der aus Sancerre stammende Pianist Jean-Pierre Barraqué sorgt mit französischer Nonchalance und sonniger Inspiration auf der Bühne für gute Stimmung. Mit Thomas Keltsch sitzt für JAK-Freunde kein Unbekannter an den Drums. Dank seines breitgefächerten Studiums in klassischer Orchestermusik und Jazz- und Popmusik spielt er virtuos in zahlreichen Musicals und Bands.Mit ihrer dynamischen Bühnenausstrahlung verspricht die sympathische Band bereits zum zweiten Mal im JAK-Sommer ein eindrucksvolles Musikerlebnis!