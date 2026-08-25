Da blüht uns was – Wildflower live!
Wildflower ist der Soundgarden fünf internationaler Musiker, die mit Seele, Energie und Spielfreude ihren ganz eigenen Stil pflegen – tief verwurzelt in Blues, Rock und Soul.
Die Band
Biggi Binder – Sängerin, Multiinstrumentalistin, ausgezeichnet als beste Folksängerin beim Deutschen Rock- & Pop-Preis 2016. Bringt mit Tin Whistle, Akkordeon und Percussion vielschichtige Klangfarben ins Spiel.
Jean-Pierre Barraqué – Pianist, Keyboarder und Produzent aus Frankreich. Sein Studio war Heimat für Produktionen wie The Cure. Auf der Bühne sorgt er mit französischer Nonchalance für gute Stimmung.
Thomas Keltsch – Schlagzeuger mit klassischem und jazzigem Background. Spielt in Musicals und Bands im Großraum Stuttgart.
Rolf Kersting – Bassist mit erdigem, stilvollem Sound. Langjähriges Mitglied bei The Voice Kids und Let’s Dance.
Steve Mushrush – Gitarrist mit Wurzeln im Jazz. Geboren in den USA, aufgewachsen in Kanada. Prägt den Wildflower-Sound mit Vielsaitigkeit und Fingerfertigkeit.
Musikstil
Wildflower steht für:
Sprühende Spielfreude
Pulsierende Grooves
Ausdrucksstarke Stimme
Rhythm, Blues and Soulfood
Debütalbum: The Cure
Mit ihrem ersten Album trägt die Band erste Früchte ihrer künstlerischen Allianz. Live verspricht Wildflower ein dynamisches Musikerlebnis voller Energie und Emotion.