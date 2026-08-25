Da blüht uns was – Wildflower live!

Wildflower ist der Soundgarden fünf internationaler Musiker, die mit Seele, Energie und Spielfreude ihren ganz eigenen Stil pflegen – tief verwurzelt in Blues, Rock und Soul.

Die Band

Biggi Binder – Sängerin, Multiinstrumentalistin, ausgezeichnet als beste Folksängerin beim Deutschen Rock- & Pop-Preis 2016. Bringt mit Tin Whistle, Akkordeon und Percussion vielschichtige Klangfarben ins Spiel.

Jean-Pierre Barraqué – Pianist, Keyboarder und Produzent aus Frankreich. Sein Studio war Heimat für Produktionen wie The Cure. Auf der Bühne sorgt er mit französischer Nonchalance für gute Stimmung.

Thomas Keltsch – Schlagzeuger mit klassischem und jazzigem Background. Spielt in Musicals und Bands im Großraum Stuttgart.

Rolf Kersting – Bassist mit erdigem, stilvollem Sound. Langjähriges Mitglied bei The Voice Kids und Let’s Dance.

Steve Mushrush – Gitarrist mit Wurzeln im Jazz. Geboren in den USA, aufgewachsen in Kanada. Prägt den Wildflower-Sound mit Vielsaitigkeit und Fingerfertigkeit.

Musikstil

Wildflower steht für:

Sprühende Spielfreude

Pulsierende Grooves

Ausdrucksstarke Stimme

Rhythm, Blues and Soulfood

Debütalbum: The Cure

Mit ihrem ersten Album trägt die Band erste Früchte ihrer künstlerischen Allianz. Live verspricht Wildflower ein dynamisches Musikerlebnis voller Energie und Emotion.