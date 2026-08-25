WILDFLOWER

Bürgerhaus Botnang Griegstraße 18, 70195 Stuttgart

Da blüht uns was – Wildflower live!

Wildflower ist der Soundgarden fünf internationaler Musiker, die mit Seele, Energie und Spielfreude ihren ganz eigenen Stil pflegen – tief verwurzelt in Blues, Rock und Soul.

Die Band

Biggi Binder – Sängerin, Multiinstrumentalistin, ausgezeichnet als beste Folksängerin beim Deutschen Rock- & Pop-Preis 2016. Bringt mit Tin Whistle, Akkordeon und Percussion vielschichtige Klangfarben ins Spiel.

Jean-Pierre Barraqué – Pianist, Keyboarder und Produzent aus Frankreich. Sein Studio war Heimat für Produktionen wie The Cure. Auf der Bühne sorgt er mit französischer Nonchalance für gute Stimmung.

Thomas Keltsch – Schlagzeuger mit klassischem und jazzigem Background. Spielt in Musicals und Bands im Großraum Stuttgart.

Rolf Kersting – Bassist mit erdigem, stilvollem Sound. Langjähriges Mitglied bei The Voice Kids und Let’s Dance.

Steve Mushrush – Gitarrist mit Wurzeln im Jazz. Geboren in den USA, aufgewachsen in Kanada. Prägt den Wildflower-Sound mit Vielsaitigkeit und Fingerfertigkeit.

Musikstil

Wildflower steht für:

Sprühende Spielfreude

Pulsierende Grooves

Ausdrucksstarke Stimme

Rhythm, Blues and Soulfood

Debütalbum: The Cure

Mit ihrem ersten Album trägt die Band erste Früchte ihrer künstlerischen Allianz. Live verspricht Wildflower ein dynamisches Musikerlebnis voller Energie und Emotion.

Info

Bürgerhaus Botnang Griegstraße 18, 70195 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik

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