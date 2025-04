Wir erkunden den Kräutergarten und entdecken, welche Pflanzen in unserer Umgebung wachsen und welche Schätze sie in sich tragen. Jede Pflanze hat ihre eigene Geschichte – von heilenden Eigenschaften bis hin zu geheimnisvollen Kräften. Nach dem Ausflug in die Natur hören wir in den Räumen von „Bücher tun Gutes“ die spannenden und lustigen Märchen über die entdeckten Kräuter.