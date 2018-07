Wildkräuterführung mit Birgit Haas

Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Birgit Haas auch dieses Jahr wieder Wildkräuter-führungen in unserem wunderschönen Inselgrün auf der Kulturinsel Stuttgart-Garten ankündigen zu dürfen:

Erlebt eine umfangreiche, spannende Wildkräuterführung mit anschließender Verköstigung und nehmt etwas von Birgits Expertise mit nach Hause, in den Garten oder in die Küche! :)Für einen Unkostenbeitrag inklusive Spende an die Kulturinsel von 18€ werdet ihr 2,5 h Führung und eine anschließende Verköstigung von Wildkräuter-Brotaufstrich & Brennnesseleis genießen können!

Ermäßigt für Studenten + Bonuscardinhaber 12 Euro

Wer teilnehmen möchte kann unter folgendem Link Tickets reservieren:

https://club-zollamt.de/tickets/Wildkruterfhrung--2018-155.html

Birgit Haas, Kräuterexpertin, Initiatorin von Inselgrün und zertifizierte Fachberaterin für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen, machte sich nach einer über zwanzig Jahre andauernden Stelle als Führungskraft am Stuttgarter Flughafen 2011 auf in die Selbstständigkeit. Mit der Gründung der freien Handelsagentur "Organic Ground Works" schaffte sie es gleich zwei Ihrer Leidenschaften zu Verbinden: Das Gärtnern und das Kochen. Wir möchten sie durch die Führungen auf der Kulturinsel dabei unterstützen.Erfahrt mehr über Birigit und ihre Angebote auf organicgroundworks.com

Wir freuen uns auf einen lehrreichen Gartentag mit Euch :)