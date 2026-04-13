Wildkräuterspaziergang - Delikatessen am Wegesrand

Auf einem ca. zweistündigen Spaziergang entdecken wir viele essbare Wildkräuter, die uns die Natur kostenlos zur Verfügung stellt.

Diese Pflanzen haben wichtige Inhaltsstoffe, die für einen gesunden Körper unverzichtbar sind, meist in größeren Mengen als die Kulturpflanzen. Mit allen Sinnen nehmen wir sie wahr: sehen - riechen - fühlen - schmecken und wir erfahren, wie sie verwendet werden können. Dabei erfährt man Erstaunliches, auch über Hintergründe - und traut sich hoffentlich anschließend, manche der Pflanzen im Alltag zu verwenden. Neue Geschmackserlebnisse und ein anderer Blick auf essbare Wildpflanzen sind garantiert.