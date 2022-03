Wildkräuterspaziergang " Grüne Neune"

Genießen Sie die frische Luft und wandern auf kinderwagenfreundlichen Wegen durch das schöne Goldersbachtal. Unterwegs lernen Sie spielerisch 7 der 9 wichtigsten (Frühjahrs-) Kräuter kennen. Wer mag sammelt sich je Kraut eine Hand voll für einen Wildkräutersalat. Zum Ende der Wanderung kommen Sie an einem schönen Grillplatz an ("Teufelsbrückle") an dem noch gevespert und weiter verweilt werden kann.

Eine Anmeldung über die FBS ist erforderlich!