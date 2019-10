Wildnis hautnah - Die besten Fotos im Naturkundemuseum

Der Wildlife Photographer of the Year ist der berühmteste Wettbewerb für Naturfotografie und die Ausstellung der prämierten Bilder zieht jedes Jahr mehr als eine Milliarde Menschen auf allen Kontinenten in ihren Bann. Zu sehen sind fantastische Einblicke in das großartige und manchmal auch dramatische Naturgeschehen auf unserer Erde. Nach den Kriterien der Juroren müssen die Fotos in freier Wildbahn entstanden sein und neue Motive zeigen oder Bekanntes, das man so noch nicht gesehen hat. Die Kunst besteht darin, ein Bild von hohem ästhetischem Reiz zu schaffen, das gleichzeitig ein besonderes Geschehen oder interessante Verhaltensweisen offenbart. Ein Schwerpunkt des Wettbewerbs sind Tierporträts sowie Verhaltens- und Umweltstudien. In der Führung werden die Fotos mit biologischem Hintergrundwissen vorgestellt und ihre Aussagekraft zum Verhalten und Lebensumfeld von Vögeln, Säugern und anderen Arten beleuchtet.